Брагин: моментами сборная выглядела неплохо, но к одному знаменателю не пришли

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швецией (3:2 ОТ) в рамках Турнира четырёх наций.



«То, что повели 2:0 уже на первой минуте особого значения не имело. Главным было посмотреть на команду на фоне сильного соперника, с которым к тому же у нас всегда матчи складываются непросто. В таком противостоянии сразу видны ошибки и становится ясно, в каком направлении работать. Важно, что победили, а теперь к следующим матчам надо усилить свою игру с учетом сегодняшних ошибок. Прежде всего, в плане тактики. Хотя моментами выглядели неплохо, но все-таки видно, что к одному знаменателю еще не пришли – ждем от команды более цельной игры в каждом отрезке. В меньшинстве пропустили дважды – надо всю грязь из игры убирать, в большинстве ни разу не забили, несмотря на то что создавали моменты. Должны прибавить по ходу турнира, будем к этому стремиться», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.



Сборная России U20 одолела Швецию на Турнире четырёх наций