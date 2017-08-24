Кинэн: для 24 августа это была отличная игра, хороший темп

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился впечатлениями после поражения от «Ак Барса» (2:4).



«Для 24 августа это была отличная игра, я считаю. Очень упорная, отличный темп. Судьи соответствовали, проделали отличную работу. В целом это было очень серьезное испытание для нашей команды, которая только создается и развивается. Конечно, такая игра дает нам возможность оценить и узнать многое о своих игроках – каждом в отдельности и о команде в целом. Темп практически соответствовал уровню плей-офф.



«Куньлунь» сильно обновился? Это продолжительный процесс, который требует времени, когда собираются вместе такое количество новых игроков. Наш прогресс и темпы этого прогресса очень впечатляют. Считаю, что мы на правильном пути", — цитирует Кинэна официальный сайт «Ак Барса».

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