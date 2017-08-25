С. Зубов: на улице стало немного холоднее, поэтому погода помогла «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги выигранного матча с «Амуром» (2:1 Б).



«Хотелось бы поздравить болельщиков хоккейного клуба «Сочи», которые сегодня пришли, с первой победой. Наверное, хотелось бы отметить игру обоих вратарей. Действительно они сегодня держали в напряжении весь матч, это их заслуга. По содержанию – наверное, на улице стало немного холоднее, поэтому погода нам помогла. Появилась осмысленность в действиях, пару звеньев создавали моменты, с логическим завершением. То, что мы просили, команда практически выполнила», — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

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