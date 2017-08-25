Зимин: Квартальнов не построил в ЦСКА команду. Никитин рискует повторить ошибки

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал старт регулярного чемпионата КХЛ.

«Огорчён стартом родного «Спартака». Понятно, что команда начинает с длительной выездной серии и на стопроцентный результат трудно было рассчитывать. Обе игры были равными, но в деталях уступили. Как итог — ноль очков. Епанчинцев делает первые шаги в КХЛ. Я ситуацию не драматизирую, верю, что упущенное «Спартак» наверстает. Верю в спартаковскую молодёжь, её нужно воспитывать и давать шансы.

Слышал очень много разговоров о ЦСКА, о многочисленных покупках. Внимательно смотрел Кубок открытия — и не был впечатлён ЦСКА, СКА взял за счёт командной игры. Ещё больше напряг следующий матч ЦСКА — в Ярославле. По буллитам «армейцы» победили, но менять сразу семь хоккеистов основного состава — ошибка. Такая текучка кадров нервирует игроков, не позволяет наиграть тройки и пятёрки, сформировать команду. Увлекшись постоянными перестановками и перетрясками, был уволен Квартальнов, так и не построивший именно команду. Теперь его ошибки рискует повторить Игорь Никитин. Никитину очень тяжело, глаза разбегаются. Но к формированию командных взаимодействий, к работе на перспективу эти перетасовки отношения не имеют. Они только нервируют игроков, нарушают атмосферу.

Московское «Динамо»? Сегодня это два клуба-антипода: у «армейцев» — две лавки, у бело-голубых и одной не наберётся. ЦСКА — «Динамо» — это всегда непредсказуемая битва, но в нынешней ситуации, когда весной бело-голубые едва не закрылись, красно-синие обязаны побеждать. Иначе их старт оценят как провальный.

Мой прогноз относительно омских шведов оправдывается — забили победные голы «Авангарда» в обоих матчах. И в контрольных играх, и в официальных лихо смотрится «Нефтехимик». Удивила «Сибирь», взявшая шесть очков. Сейчас в каждой команде идёт строительство фундамента, каждая должна добавлять и добавлять. Каждой команде нужно дать время на раскачку», — цитирует Зимина Russia-Hockey.

Зимин: надеюсь, с новыми тренерами «Спартак» начнёт играть более комбинационно

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