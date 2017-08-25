Фрэттин: я вырос, наблюдая за Доусом, он великий игрок

Новичок «Барыса» форвард Мэтт Фрэттин поделился ожиданиями от сезона.



«Прилетел пару дней назад. Я готов играть. Есть небольшие проблемы с моей хоккейной сумкой, которая задержалась в Амстердаме. Сейчас разбираемся с этим вопросом. В любой момент, как только меня решат выпустить на лёд, я готов играть. 12 часов разницы? Когда выходишь на лёд, всё проходит. В игре это никак не повлияет. Энергия будет переполнять сама собой. Интересно смотреть игру, каждая команда создаёт моменты и старается их использовать. Надеюсь, скоро присоединюсь к ребятам.



Хотелось провести сезон в новой лиге, это новый опыт. Знаю пару ребят из команды, канадцы играют здесь уже несколько сезонов, и я слышал только хорошее об организации здесь. Хорошая возможность, счастлив быть здесь. Я играл с Линденом Веем в прошлом году и годом ранее. Кроме того, вырос, наблюдая за Найджелом Доусом, — следил за ним ещё в то время, когда он играл за молодёжную сборную Канады. Много ребят в лиге из Онтарио. Куда бы меня ни поставили, я рад играть там. Найджел — великий игрок, он просто отлично справился. Главное — помогать команде добиться победы. Это основная цель и то, что всегда делаешь в команде.



Город замечательный. Нас поселили в жилом комплексе, где живут все ребята. Говорят, здесь очень холодно зимой. Но сейчас здесь такая жара! Определённо хорошо сейчас — но у меня на родине, знаете, тоже прохладно. Я канадец и привык к холоду и снегу. Всё нормально.



Что говорят о КХЛ в Северной Америке? Это, безусловно, одна из лучших лиг после НХЛ. Здесь много хороших игроков из Северной Америки. Это та лига, куда можно отправиться, когда хочешь сделать новый шаг, получить новый вызов — на другом льду и с иными правилами. Здесь играют в хороший хоккей. Я, безусловно, был настроен отправиться за океан, оставалось только выбрать правильную команду и условия для себя и своей семьи, — клуб, в котором получится раскрыть весь свой потенциал и выигрывать», — цитирует игрока Sports.kz.

Е. Корешков: Фрэттин — очень забивной, нацеленный на ворота игрок