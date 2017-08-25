Мартин: потеря Марло – сильный удар по «Сан-Хосе»

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Пол Мартин поделился мнением о составе команды.



«Потеря Марло – сильный удар. Это скажется прежде всего на игре в неравных составах. Но появляется шанс у молодёжи. Надеюсь, в этом плане дела у нас сейчас обстоят лучше, чем год назад. У нас много техничных и скоростных ребят. За счёт мастерства и скорости мы будем бороться за победу, но нам нужно заполнить вакансии молодёжью. Они должны стать частью команды. Надеюсь, что мы станем злее и лучше подготовимся к новому сезону», – цитирует игрока официальны сайт НХЛ.

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