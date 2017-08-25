Азеведу: вообще не думал о возможном хет-трике, все мысли только о победе

Форвард «Ак Барса» Джастин Азеведу прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий казанской команды оформил дубль.



«Получилась очень сложная, жёсткая игра. Для первой игры, считаю, очень важно, что мы выиграли. Показали хорошее движение. Пусть в начале не шло, но в итоге получилось неплохо. Второй гол? Я просто закрыл глаза. Знал, что за мной едет соперник, постарался как можно быстрее решить эпизод. Хет-трик? Нет, об этом вообще не думал. Все мысли были только о том, чтобы выиграть борьбу за шайбу и одержать победу.



Соперник — агрессивная команда, в которой есть несколько очень мастеровитых парней», – передаёт слова Азеведо «Бизнес Online».

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