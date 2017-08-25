Р. Ротенберг: сборная Южной Кореи примет участие в Кубке Первого канала

Сборная Южной Кореи примет участие в Кубке Первого канала 2017 года. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Кубок Первого канала пройдёт в Москве в декабре. Южная Корея примет Олимпийские игры 2018 года. Турнир пройдёт в феврале в Пхёнчхане.

«Сборная Южной Кореи примет участие в Кубке Первого канала наряду с командами России, Финляндии, Чехии, Швеции и Канады. Турнир пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря», — передаёт слова вице-президента Федерации хоккея России «Р-Спорт».