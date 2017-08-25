Игнатушкин: ЦСКА стал более креативным, наш тренерский штаб разберёт их игру

Нападающий московского «Динамо» Игорь Игнатушкин вспомнил о победе над «Витязем» (4:3 Б) и высказался о предстоящем дерби с ЦСКА.

«Матч с «Витязем»? В целом доволен игрой. Матч мы начали неплохо. Возможно, потом немного успокоились. Я не знаю, как по-другому назвать то, что произошло с нами в концовке второго периода. Допустили минутный спад, и соперник тут же забросил нам две подряд шайбы. Но мы не стали опускать руки: в третьем периоде имели много моментов, перехватили инициативу, могли выиграть в основное время, но не реализовали своих шансов. Продолжаем работать, через несколько игр придёт уверенность в себе, и команда будет играть более стабильно.

Как играется в звене с Алексеевым и Брюквиным? У нас неплохое взаимопонимание, налажена «химия». Но есть над чем работать. Мы с ребятами контактируем, обсуждаем игровые моменты на тренировках, вносим коррективы. Уже неплохо взаимодействуем, дополняем. Нащупываем игру. Я бы не сказал, что их надо чему-то учить. Ребята уже обученные. Нужно просто помочь им, чтобы они поострее играли, будучи крайними нападающими. Где-то я должен подкрикнуть им, подсказать, как действовать. Ребята работают от души, стараются, у всех глаза горят, и нельзя кого-то упрекнуть в неправильном отношении к делу. Отдельные ошибки будут, это нормально. Не ошибается тот, кто на трибуне сидит.



Матч с ЦСКА? Видно, что команда играет по-другому, в отличие от времён Квартальнова. Сейчас, при Никитине, ЦСКА стал более креативным. Раньше они больше давили соперника, активно работали на всех участках площадки. А теперь они больше держат шайбу, комбинируют. Уверен, наш тренерский штаб разберёт их игру и объяснит, как противостоять «армейцам», нейтрализовать их сильнейших игроков. Посмотрим, что из этого выйдет. «Армейцы» освежают состав. А мы играем с той обоймой игроков, которая есть. Пять пятёрок. Если тренеры посчитают нужным кого-то заменить, они это сделают. Но каждый из нас будет выходить и биться за победный результат», — цитирует игрока газета «Известия».