Толванен: надо думать только о хоккее и поменьше читать СМИ

Форвард «Йокерита» Ээли Толванен поделился эмоциями от своего дебюта в КХЛ — хет-трик в матче с минским «Динамо» (6:1).



«Хороший старт чемпионата получился для меня, для нашей команды. Надеюсь, он задаст тон всему сезону. Каждый из нас отдавал всего себя для победы, и, я думаю, мы сумели показать, насколько хорошая у нас команда. Ничего подобного я не предполагал. Несмотря на счёт и свои результаты, могу сказать, что это была очень тяжёлая игра, одна из самых непростых в моей карьере. Но ребята, партнёры по звену, очень помогли мне. В КХЛ нет плохих команд и нет плохих вратарей. Но после первой шайбы я почувствовал, что могу играть в этой лиге, на столь высоком уровне. Надо просто продолжать играть, быть спокойным вне льда, думать только о хоккее. И поменьше читать СМИ. Уверен, что и партнёры по команде мне помогут.

Понятно, что у нас отличный состав. Пять хороших звеньев, поэтому мне нужно продолжать бороться за попадание в состав. «Йокерит» стартовал с уверенной победы, но важно продолжить в том же ключе, не упустить игру, которую удалось нащупать.

USHL? Университет — это был мой план. Последние годы я не так часто посещал школу, не смог закончить в Финляндии. В университет не взяли. Мне говорили: «Давай ты поиграешь до Рождества, а потом придёшь к нам». Такой вариант даже не рассматривал. Сейчас я играю в КХЛ, и это лучший вариант продолжения карьеры. Здесь я смогу вырасти как игрок гораздо быстрее, чем в студенческом хоккее. Мне всё нравится в «Йокерите». Когда я был маленьким, то мечтал о том, чтобы бросать как Овечкин. Надеюсь, когда-нибудь смогу подняться до его уровня.

Стать новичком года в КХЛ? Таких мыслей нет, хотя было бы неплохо выиграть эту награду. Но пока я провёл всего одну игру, и никто не знает, что случится в дальнейшем. Молодёжный чемпионат мира? Это очень важный турнир для нас. В прошлом году мы играли за выживание в элитном дивизионе. Теперь хотим вернуться и показать, насколько хорош финский хоккей», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.