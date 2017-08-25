Ночная хоккейная лига представила логотип седьмого сезона

Ночная хоккейная лига представила логотип VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Седьмой сезон Ночная лига посвящает 45-летию легендарной Суперсерии СССР – Канада 1972 года.



Логотип и стилистика VII Всероссийского фестиваля возвращает на десятилетия назад – в годы доминирования сборной Советского Союза на международной арене. Цветовая красно-белая гамма призвана провести параллели с формой сборной СССР. Логотип выполнен в стиле минимализма: геометрическая форма основания эмблемы, выполненная в виде пятиугольника, напоминающего советский «Знак качества» с большой цифрой«7» в середине, дополняется абстрактными элементами, что позволяет достичь визуальной гармонии эмблемы.

Ночная Лига представила логотип седьмого сезона Фото: Ночная Лига