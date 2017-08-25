Ткачёв: начало положено, «Ак Барсу» нужно много работать, и всё будет хорошо

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:2).



«Хороший матч получился, немножко уступили в начале. Наверное, это от избытка желания показать хороший хоккей, на эмоциях, иногда перехлёстывало нас в некоторых моментах. Слава богу, что мы смогли собраться и организованно завершить игру, что дало результат. Впереди много игр, начало положено, нужно много работать, и всё будет хорошо.



Все ребята молодцы: и Эмиль хорошо сыграл, и нападающие, и защитники. Выделю всю команду», – передаёт слова Ткачёва «Ак Барс Инфо».

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