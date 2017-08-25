Лукашенко: шальных денег больше не будет, этому разбою надо положить конец

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о денежных выплатах спортсменам и тренерам.

«Мы выстроили систему материального и денежного обеспечения хоккеистов. Это будет в любом виде спорта, игровых прежде всего. В минском «Динамо» и сборной Беларуси будут приличные деньги. Все остальные должны зарабатывать в клубах столько, чтобы нормально работать, потому что спорт — это труд, и нормально жить, потому что семьи есть. Но не $ 19 тыс. в месяц, как некоторые тренеры имели среднюю зарплату по прошлому сезону, не занимая первого места.

Поэтому, как в Канаде, как в США, в низшей лиге будут получать небольшие деньги, чтобы у хоккеистов было стремление подняться наверх — завоевать место в КХЛ, в сборных командах. Там будут нормальные деньги. Поэтому никаких шальных денег больше не будет. Этому разбою надо положить конец.

За первое место в Экстралиге 100% увеличение. За второе, допустим, 80%. За третье место — 60%, и так далее. Но всё будет нацелено на результат. Нельзя платить всем поровну. Это обижает лучших спортсменов. Деньги надо зарабатывать и отрабатывать. Таков мой принципиальный подход. А конкретные вещи выработали в правительстве.

За деньги можете не беспокоиться, если вы выполняете свои обязательства и хорошо играете. И дальше мы будем только ужесточать эти требования. Мы постараемся платить хорошему игроку, который сражается на площадке, много, чтобы показать другим, как надо играть. А те, кто не даёт результата, так и получат. Все, кто работает в команде и на команду, не должны быть обижены», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.