«Магнитка» и «Трактор» назвали составы на очный матч

Магнитогорский «Металлург» и «Трактор» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Магнитогорске.
«Магнитка»:
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Шаус, Мозякин — Коварж — Филиппи;
Денисов — Терещенко, Эллисон — Осала — Тимкин;
Будкин — Хабаров; Шенфельд — Косов — Калетник;
Игошев, Берестенников — Сироткин — Платонов, Казионов.
«Трактор»:
Демченко (Францоуз);
Вишневский — Бэйлен, Виделль — Полыгалов — Брюле;
Кольцов — Бородкин, Якуценя — Щехура — Кручинин;
Климонтов — Шинин, Шаров — Рыбаков — Пеньковский;
Петров — Мамаев, Кравцов — Петров — Тридчиков.
«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.