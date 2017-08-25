175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каменский: новые регионы стремятся попасть в число участников Ночной лиги

25 августа 2017, пятница. 17:18 Хоккей

Олимпийский чемпион, куратор конференции «Приволжье» Ночной хоккейной лиги Валерий Каменский рассказал о вступлении в НХЛ новых регионов и прокомментировал тот факт, что седьмой сезон турнира будет приурочен к 45-летию Суперсерии-72.

«Раз идёт такая тенденция и новые регионы постоянно стремятся попасть в число участников Ночной лиги, значит мы двигаемся в правильном направлении. Будем стараться как можно больше популяризировать в том числе непрофессиональный хоккей. Здорово, что пока всё получается.

Седьмой сезон НХЛ приурочен к Суперсеиии-72? Я думаю, что это здорово. Так и должно быть. Молодое поколение должно знать легенд, ковавших славу отечественного хоккея, разбираться в истории хоккея. 1972 год – это та история хоккея, в которой непосредственное участие принимали наши легенды. Без истории не бывает будущего. Если дети и взрослые будут знать историю хоккея, то это ещё больше усилит популяризацию нашего вида спорта. Всегда приятно, когда тебя узнают. Тем более тем легендам, которых осталось немного. Если их узнают на улице, почитают, то это принесёт дополнительные положительные эмоции», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Валерием Каменским читайте на «Чемпионате» сегодня

Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги стартует 2 сентября в Москве
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Валерий Каменский Ночная хоккейная лига
Новости. Хоккей
25 августа 2017, пятница
17:32 Нападающие рижского «Динамо» Гиллис и Гальярди получили травмы
17:18 Каменский: новые регионы стремятся попасть в число участников Ночной лиги
17:00 Ш. Бабаев: у Артюхина есть предложения, но он не хочет ошибиться с клубом
16:33 «Магнитка» и «Трактор» назвали составы на очный матч
16:32 Лукашенко: шальных денег больше не будет, этому разбою надо положить конец
15:42 Ткачёв: начало положено, «Ак Барсу» нужно много работать, и всё будет хорошо
14:56 Ш. Бабаев: Атанасью рассматривает предложения из КХЛ, советуясь с Дацюком
14:35 Первая гигапиксельная панорама хоккейного матча КХЛ
14:09 Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги стартует 2 сентября в Москве
14:05 Лукашенко: я особо не напрягаюсь по поводу старта «Динамо» Мн в этом сезоне
13:52 Ночная хоккейная лига представила логотип седьмого сезона
13:24 Толванен: надо думать только о хоккее и поменьше читать СМИ
13:05 А. Кулда: Абросимову что-то не понравилось, я принял бой
12:44 Игнатушкин: ЦСКА стал более креативным, наш тренерский штаб разберёт их игру
12:27 Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги будет посвящён Суперсерии-72
12:08 Р. Ротенберг: сборная Южной Кореи примет участие в Кубке Первого канала
11:27 Ландин: в Астане прошло несколько лучших лет моей жизни
11:15 Азеведу: вообще не думал о возможном хет-трике, все мысли только о победе
10:58 Якимов: в «Нефтехимике» никто не преследует своих личных целей
10:55 Ландер: Азеведу принёс «Ак Барсу» 3 очка, от своей тройки ожидаю большего
10:44 Секстон: «Нефтехимику» надо быть более агрессивным и не паниковать
10:30 Вестерлунд: «Салават» сыграл с «Адмиралом» не так хорошо, должны извлечь уроки
10:30 Джонс: в лице Панарина «Коламбус» получил потрясающего, очень интересного игрока
10:26 Сборная Канады намерена определиться с составом на ОИ к Кубку Карьяла
10:00 Хелльберг: с «Ак Барсом» была безумная игра, много движения, борьбы, удалений
09:43 Дялога: «Куньлуню» надо меньше удаляться, это стоило нам победы
09:30 Мартин: потеря Марло – сильный удар по «Сан-Хосе»
09:27 «Колорадо» подписал двухлетний контракт новичка с форвардом Керфутом
09:15 Фрэттин: я вырос, наблюдая за Доусом, он великий игрок
09:15 Костин: Тарасенко — очень добрый и классный парень. Никакой звёздности
09:00 Зимин: Квартальнов не построил в ЦСКА команду. Никитин рискует повторить ошибки
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
00:52 Манукян: я в матче со Швецией несколько шансов не использовал
00:31 Мартемьянов: два периода доминировала одна команда – «Сочи»
00:16 С. Зубов: на улице стало немного холоднее, поэтому погода помогла «Сочи»
24 августа 2017, четверг
23:58 Билялетдинов: игра получилась зрелищной, начал «Ак Барс» робко
23:49 Кинэн: для 24 августа это была отличная игра, хороший темп
23:34 Брагин: моментами сборная выглядела неплохо, но к одному знаменателю не пришли
23:26 Марков: в первой игре «Ак Барса» было много нервозности, будем добавлять
23:10 Андриевский: в третьем периоде «Адмирал» наделал много ошибок в средней зоне
22:52 «Слован» подписал контракты с Депре и Щербатовым
22:41 Назаров: всегда тяжело играем с «Адмиралом», но в концовке нам повезло
22:33 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:23 ХК «Сочи» одолел «Амур» в серии буллитов
21:54 Захаркин: «Югра» оказалась совершенно не готовой к матчу, зрелище было жалким
Все новости RSS
Партнерский контент