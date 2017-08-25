Каменский: новые регионы стремятся попасть в число участников Ночной лиги

Олимпийский чемпион, куратор конференции «Приволжье» Ночной хоккейной лиги Валерий Каменский рассказал о вступлении в НХЛ новых регионов и прокомментировал тот факт, что седьмой сезон турнира будет приурочен к 45-летию Суперсерии-72.

«Раз идёт такая тенденция и новые регионы постоянно стремятся попасть в число участников Ночной лиги, значит мы двигаемся в правильном направлении. Будем стараться как можно больше популяризировать в том числе непрофессиональный хоккей. Здорово, что пока всё получается.

Седьмой сезон НХЛ приурочен к Суперсеиии-72? Я думаю, что это здорово. Так и должно быть. Молодое поколение должно знать легенд, ковавших славу отечественного хоккея, разбираться в истории хоккея. 1972 год – это та история хоккея, в которой непосредственное участие принимали наши легенды. Без истории не бывает будущего. Если дети и взрослые будут знать историю хоккея, то это ещё больше усилит популяризацию нашего вида спорта. Всегда приятно, когда тебя узнают. Тем более тем легендам, которых осталось немного. Если их узнают на улице, почитают, то это принесёт дополнительные положительные эмоции», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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