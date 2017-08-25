Нападающий «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на два матча и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» – «Куньлунь Ред Стар».

На основании предоставленных материалов принято решение наложить на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа наказание по правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Итоги дня КХЛ: драка в Казани, мощный старт Назарова, Скабелки и Зубова Кулда и Абросимов сбросили перчатки, а Захаркин назвал игру своей команды жалким зрелищем.

Вы также можете посмотреть видео нарушения Ипа на официальном сайте КХЛ.