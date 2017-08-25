Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Трактором» на домашней площадке, встреча завершилась со счётом 2:1.

«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Пол Щехура вывел челябинцев вперёд, а Сергей Мозякин сравнял счёт. «Магнитка» вырвала победу на последних минутах основного времени, когда Томаш Филиппи реализовал большинство хозяев.

Для «Металлурга» эта победа стала первой в сезоне, ранее команда потерпела поражение от «Автомобилиста» (2:5). Челябинская команда уступила после победы над «Ладой» (0:2) в стартовом матче чемпионата.

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