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Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»

25 августа 2017, пятница. 19:27 Хоккей

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Трактором» на домашней площадке, встреча завершилась со счётом 2:1.

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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Пол Щехура вывел челябинцев вперёд, а Сергей Мозякин сравнял счёт. «Магнитка» вырвала победу на последних минутах основного времени, когда Томаш Филиппи реализовал большинство хозяев.

Для «Металлурга» эта победа стала первой в сезоне, ранее команда потерпела поражение от «Автомобилиста» (2:5). Челябинская команда уступила после победы над «Ладой» (0:2) в стартовом матче чемпионата.

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КХЛ - регулярный чемпионат
25 августа 2017, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 1 1:1, 0:0, 1:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Щехура (Якуценя) – 03:47 (5x5), 1:1 – Мозякин (Коварж) – 18:48 (5x5), 2:1 – Филиппи (Мозякин, Эллисон) – 58:37 (5x4)

Вы также можете посмотреть видео лучших моментов матча на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК Трактор
Новости. Хоккей
25 августа 2017, пятница
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