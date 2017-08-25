Мозякин стал первым игроком, набравшим 600 очков в регулярных чемпионатах КХЛ

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, который набрал 600 очков в регулярных чемпионатах.

Бабка из 90-х знала про «1000» Мозякина? Истории о легенде КХЛ Сергей Мозякин набрал 1000 очков. Детский тренер форварда вспомнил истории, которые вы наверняка ещё не слышали.

В матче с «Трактором» Мозякин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Форвард является двукратным обладателем кубка Гагарина, в прошедшем сезоне он стал первым игроком, набравшим 1000 очков в чемпионатах страны. Кроме того, он побил снайперский рекорд по голам в одном сезоне, забив 55 шайб. Нападающий ЦСКА Вениамин Александров в чемпионате СССР-1962/63 забросил 53 шайбы.

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Посмотреть видео, в котором Мозякин набрал 600-е очко, также можно на официальном сайте КХЛ.