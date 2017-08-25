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Филиппи: у нас с «Трактором» будет много игр, мы послали им правильное сообщение

25 августа 2017, пятница. 19:54 Хоккей

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Томаш Филиппи прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) и свой победный гол.

«Конечно, я счастлив, и особенно оттого, что это был победный гол в домашней игре. Я рад, что мы нашли путь к победе. Пожалуй, заключительное большинство было решающим моментом матча. А ещё мы смогли выстоять втроём против пятерых соперников, и Василий сыграл замечательно. Что необходимо улучшить в большинстве? Может быть, больше закрывать вратаря, в этом есть большой нюанс игры.

Для нас было очень важно победить сегодня. Тем более нам с этим соперником играть много в сезоне, так что мы отправили им правильное сообщение. Мы сегодня играли каждый друг за друга, нашли путь к победе, забив на один гол больше.

Я играю в первом звене, но это может измениться очень быстро, если мы не будем играть достаточно хорошо. Я должен играть в каждой смене на сто процентов, выкладываться. Надеюсь, это поможет", — цитирует Филиппи пресс-служба клуба.

Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
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25 августа 2017, пятница
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