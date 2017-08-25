И. Воробьёв: «Магнитка» много работает над большинством, нужно время

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Трактором» (2:1).



«А лёгкие игры между нами бывают? «Металлург» – «Трактор» — это всё время интересно, это всё время борьба, на каждом участке поля, все отдают всё. Здорово сыграли вратари, обе команды бились. Благодарен ребятам за первую в сезоне победу.

Мы разбирали матч с «Трактором» на мемориале Ромазана сразу после турнира, так что нарезки у нас были, мы смотрели. Насколько помогло? Это всё же предсезонка, накал борьбы не тот. Сегодня же был совершенно другой накал борьбы.

Бригада большинства пока тяжело наигрывается? Я понимаю, к чему вы привыкли, к чему мы привыкли, но ситуация такова, что у нас из первого большинства ушли три человека, и не самые плохие, поэтому мы работаем над этим. Мы никогда над большинством так много не работали, сколько работаем в этом году. Надо понимать, что нужно время", — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.