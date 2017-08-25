Гатиятулин: начало сезона — видно, что у «Трактора» есть нервозность

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2).

«Знали, что нас ждёт тяжёлый матч. Так и получилось – до последних секунд была борьба. Начало сезона. Видно, что есть нервозность и в этой игре, и в предыдущей. Невынужденные ошибки, ненужные удаления. Это не даёт играть в свой хоккей. Тем не менее будем работать, разбирать и готовиться к следующей игре.

Разбирали матч с «Магниткой» на мемориале Ромазана? Предсезонные игры — это всегда другой хоккей, поэтому даже не смотрели. Тем более сочетания отличались от мемориала", — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.