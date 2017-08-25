СКА произвёл выстрел из пушки на арене после гола Ковальчука

В ледовом дворце в Санкт-Петербурге произвели выстрел из пушки, специально установленной на арене. Так «армейский» клуб отпраздновал гол Ильи Ковальчука в ворота «Йокерита».

Форвард СКА открыл счёт в середине первого периода. Ковальчук забросил четвёртую шайбу в стартовавшем чемпионате и лидирует в гонке снайперов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».

Видео гола Ковальчука также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.