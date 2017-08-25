«Лада» дома обыграла «Автомобилист», Бочаров набрал два очка

«Лада» одержала победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:1. Станислав Бочаров набрал 2 (1+1) очка.

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Картер Эштон открыл счёт в начале второго периода, на что екатеринбуржцы ответили голом Дениса Бодрова. Александр Стрельцов вновь вывел «Ладу» вперёд, а в третьей двадцатиминутке Станислав Бочаров установил окончательный результат.

Для тольяттинцев эта победа стала первой в сезоне, «Автомобилист» впервые проиграл.

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