Женская сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций

Женская сборная России проиграла команде Финляндии на Турнире четырёх наций со счётом 1:3.

Счёт в первом периоде открыли номинальные хозяева площадки. На старте второго игрового отрезка им удалось удвоить преимущество усилиями Петры Ниеминен. Анна Шохина сумела отквитать одну шайбу на исходе 23-й минуты — ей ассистировала Ольга Сосина. Однако развить успех нашим спортсменкам не удалось: Венла Хови восстановила разницу в счёте в середине игры. В третьем периоде команды не забросили шайб.

Следующий матч в рамках турнира сборная России проведёт с Германией 25 августа.



Финляндия — Россия — 3:1 (1:0; 2:1; 0:0)

1:0 — Тапани (Хиирикоски, Рахунен), 00:19.

2:0 — Ниеминен (Хиирикоски), 20:12, ГБ.

2:1 — Шохина (Сосина), 22:39.

3:1 — Хови (Ниеминен), 32:35.

Вратари: Ряти — Александрова.

Броски: 31-23.

Штраф: 4-12.