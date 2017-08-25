СКА взял верх над «Йокеритом», Шестёркин оформил «сухарь»

СКА одержал победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0.

«Магнитка» и ЦСКА победят в дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.

Илья Ковальчук вывел «армейскую» команду вперёд в первом периоде, реализовав большинство. Второй гол в ворота Райана Запольски забил Сергей Широков, отличившийся в концовке игры. Вратарь Игорь Шестёркин провёл матч на ноль, отразив 27 бросков.

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