Гола Семёнова хватило «Витязю» для победы над минским «Динамо»

«Витязь» одержал победу над минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счётом 1:0.

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Единственную шайбу забросил Алексей Семёнов, который реализовал большинство подольской команды в середине первого периода. Вратарь Игорь Сапрыкин сыграл на ноль, отразив 36 бросков.

«Витязь» одержал первую победу в сезоне, минчане потерпели второе поражение подряд.

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