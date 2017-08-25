И. Бочаров: ужасные впечатления от дебюта в КХЛ, ведь «Динамо» проиграло

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал поражение от ЦСКА (1:6) и свой дебют в КХЛ.

«Ужасные впечатления от дебюта в КХЛ, ведь команда проиграла. Рад, что дебютировал, но я командный игрок, поэтому расстроен таким результатом. Не ожидал, что выйду на лёд. За вратарей отвечает Виталий Михайлович Еремеев. После пятой он мне сказал: «Иди». Так и состоялся дебют. Какой-то уверенности матч на Кубке мэра придавал, потому что я неплохо сыграл против них.

Сильнее ли сегодня выглядел ЦСКА? Вы всё видели. Надо быть каждую минуту готовым выйти на лёд. Работаю на тренировках, каждый матч готов помогать команде и выйти в стартовом составе. Когда менял Ерёменко, Александр пожелал мне удачи», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.