Ялонен: СКА не уступает по уровню командам НХЛ

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Достаточно жёсткая борьба, мы провели хороший матч. Первый период дался тяжело, много удалений заработали. Во втором сыграли хорошо, было много возможностей сравнять счёт, но не получилось. СКА был сегодня значительно лучше в нестандартных положениях. Новое правило о шести игроках на льду повергло нас в смятение, заработали два удаления, будем разбираться, смотреть видео. Почему играли справа? Мы, наверное, просто под откос шли, вот игра и шла.

Толванен — молодой игрок, но не надо ждать, что он будет блистать в каждом матче. Мы играли с командой, не уступающей по уровню НХЛ. Рамо в ближайшее время сыграет, но затрудняюсь сказать, когда», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.