Знарок: готовились закрыть Толванена, Зубарев и Войнов не полетят на выезд

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Йокеритом» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начали неплохо, немножко провалили второй период, проиграли по броскам и вбрасываниям. Встречались с очень серьёзной командой, с ними всегда тяжело играть. В прошлом году проиграли «Йокериту» в регулярном чемпионате. В третьем периоде прибавили и довели до победного конца.

Зубарев и Войнов не полетят на выезд, но они близки к тому, чтобы выйти в основном составе. Мы видели матч, где забивал Толванен, готовились к большинству, чтобы его закрыть», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.