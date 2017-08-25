В. Воробьёв: не смогли дать бой ЦСКА, провал во втором периоде сломал игру

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв после поражения от ЦСКА (1:6) отметил, что провал во втором периоде не позволил бело-голубым добиться успеха.

«ЦСКА — с победой. Не смогли сегодня дать бой. Начали неплохо первый период, второй полностью провалили. Соперник сыграл, как мы предполагали, хотели сыграть на контратаках. Провалили второй период, и игра сломалась. Где-то не справлялись, соперник был посвежее, хороший нам урок. У ЦСКА длинная «скамейка», хорошая ротация. В конце первого периода почувствовали, что был навал, переигрывали отрезки, где-то не справлялись. Говорили, что в средней зоне нельзя терять шайбу, старались играть строго, но допускали много ошибок в своей зоне», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Ермаков.