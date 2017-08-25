Ржига: «Слован» обновился на 80 процентов, уверены, что будем играть лучше

Главный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал гостевое поражение своей команды в матче с «Локомотивом» (1:5).



«Тяжело что-то говорить. Опять из-за детских ошибок проиграли, нахватали много удалений в первом периоде. Хотя было и много моментов, чтобы забить. „Локомотив“ — сильная команда, мощная в катании, мы часто за ними не успевали в своей зоне. Надо готовиться, мы будем работать. Когда „Локомотив“ приедет к нам, будет другой настрой, другая команда.

Мы уверены, что «Слован» будет играть лучше. Команда поменялась на 80 процентов, первые три недели мы готовили чуть ли не юниоров, а те, кто приходили, были не совсем здоровы. Сегодня у нас было двое юношей-защитников.

Почему Мазанец играл до конца? Он тоже пришёл в последний момент, ему надо привыкать, через игры это сделать проще. Зачем его менять, пускай работает.

Выход Ржепика? Был ещё и момент у Бухтеле, и другие моменты. Понятно, забей мы, игра была бы другой. Но мы не реализовали шансы", — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.