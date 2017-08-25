Кузнецов пошутил, что для победы над «Магниткой» «Трактору» не хватило его

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов после матча «Трактора» с магнитогорским «Металлургом» опубликовал свою фотографию в шлеме танкиста со своим номером 9, плащ-палатке и с клюшкой в руках. Челябинцы уступили в упорном матче со счётом 1:2.



«Вот кого вам не хватило сегодня для победы», — написал хоккеист в своём «инстаграме».

В составе «Трактора» Кузнецов в сезоне-2012/13 стал серебряным призёром чемпионата России, дойдя до финала Кубка Гагарина.

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте Кузнецова в «Инстаграме».