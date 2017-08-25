Крикунов: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке, ещё и сделал пару подарков «Ладе»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Лады» (1:3).

«Мы очень слабо сыграли в нападении — практически не создали никаких особенных моментов. Наверное, мешало и то, что площадка маленькая, непривычная. Хотя ребятам говорили, что всё надо делать быстрее — быстрее думать, быстрее принимать решения. Ещё и нападающие сделали пару подарков противнику, после которых нам забили.

Не думаю, что после победы в Магнитогорске на «Ладу» был недонастрой. Мы после игры сразу предупредили ребят, чтобы они думали о следующей игре, так как это был первый в сезоне матч, и так сложилось, что мы его выиграли. Но чемпионат только начинается, первые игры — ещё всё возможно", — цитирует Крикунова пресс-служба «Лады».