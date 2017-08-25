Аболс: во втором периоде «Лада» наошибалась, хорошо, Лазушин подчистил

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1).

«Всех с победой — команду, болельщиков. Любая победа важна, особенно первая. Ты играешь дома, первый матч проигрываешь 0:2. В первом периоде неплохо начали, но потом наошибались в своей зоне, хорошо, что Саша Лазушин эти ошибки подчистил. Большинство не пошло. Это накладывает отпечаток – четыре периода без заброшенных шайб… Хорошая командная победа. Рад этой победе. Недаром говорю: каждый нужен. Наша номинально четвёртая тройка забила два гола. Молодцы.

Никита Филатов не играл не потому, что в прошлом матче в него попала шайба. Надеемся, что с Белоусовым нет ничего серьёзного", — цитирует Аболса пресс-служба клуба.