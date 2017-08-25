Белов: игра с минским «Динамо» не была результативной, но держала в напряжении

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0).

«Мы понимали, что после домашнего поражения у „Динамо“ будет максимальный настрой, так и получилось. Серьёзно готовились к матчу, получилась боевая игра. Хоть она и не была результативной, но всё время держала в напряжении, думаю, зрителям понравилось. Всё решила игра в неравных составах, нам удалось забросить одну шайбу. В конце тяжеловато пришлось, но выстояли. Мы очень довольны», — сказал Белов на пресс-конференции.

Гола Семёнова хватило «Витязю» для победы над минским «Динамо»

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