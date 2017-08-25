Дуайер: Лукашенко выразил поддержку «Динамо», игроки поняли, что надо сражаться

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1) и встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Я рад игре команды, но не рад результату. Игра команды сегодня — это день и ночь по сравнению с тем, что мы увидели позавчера в матче с „Йокеритом“. Команда играла намного быстрее, энергичнее, у нас было много моментов впереди, но нам не удалось забить. Также я рад игре в меньшинстве, наши ребята хорошо прессинговали соперника, применяли силовые приёмы. Все сегодня играли намного лучше, к сожалению, нам не удалось добыть очки.

Я бы не стал говорить, что «Витязь» слабее, чем «Йокерит». Это хорошая команда с тремя атакующими звеньями. Мы настраивались на этот матч и хотели реабилитироваться перед болельщиками, поэтому нам удалось хорошо комбинировать в атаке.

Что касается встречи с президентом, то не каждый день выпадает такая возможность. Это большая честь не только для меня, но и для команды. Это было отличное мероприятие, он высказал поддержку команде и развитию хоккея в целом. Я думаю, что при такой поддержке игроки поняли, что они должны сражаться в каждом матче и бороться за победу", — сказал Дуайер на пресс-конференции.

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