Кулаков: минское «Динамо» переигрывало «Витязь», но шайба не шла в ворота

Нападающий минского «Динамо» Александр Кулаков прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1).

«Играли неплохо, но не забили. Понятно, что без голов мы не выиграем. Думаю, нужно не отступать от своего плана, дальше играть так же, как сегодня, всей пятёркой. Играли намного быстрее, чем с „Йокеритом“, быстрее двигалась шайба и сами игроки, быстрее думали, за счёт этого и переигрывали. Во втором периоде соперник два раза к нам в зону заехал. Есть моменты, просто не реализовали, шайба не шла в ворота», — сказал Кулаков в эфире клубного телевидения.

Гола Семёнова хватило «Витязю» для победы над минским «Динамо»

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