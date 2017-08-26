В. Денисов: минское «Динамо» хочет играть в быстрый агрессивный хоккей

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1).

«У нас было достаточно моментов, было большинство, чтобы забить, но шайба не хотела идти в ворота. Нас просят играть в быстрый агрессивный хоккей. Первый матч нам не удался в этом плане, но на следующий день мы посмотрели видео, пообщались с ребятами, поговорили с тренерским штабом, нам указали, что нужно поправить. Сегодня мы быстро переходили из обороны в атаку, все шли вперёд. Мы хотим играть в такой хоккей», — сказал Денисов в эфире клубного телевидения.

Вы также можете посмотреть видео на официальном канале клуба в YouTube.