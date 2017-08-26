Хабаров: когда дебютировал в КХЛ, самым трудным было не упасть, выходя на лёд

Защитник «Северстали» Макар Хабаров поделился впечатлениями после дебюта в КХЛ, который состоялся в матче с «Авангардом».

«Конечно, обрадовался, когда услышал свою фамилию в заявку на матч. Но ненадолго, потому что надо было готовиться, настраиваться. Поначалу хотелось побыстрее начать, почувствовать игру. Тренеры посоветовали сразу где-то войти в единоборство, «воткнуться» в кого-нибудь. Первые смены прошли нормально, а потом уже привык, попал в ритм. Что было самое трудное, когда вышел в официальном матче КХЛ? Не упасть, когда выходил на лёд (смеётся). По итогам игры тренеры сильно не хвалили, чтобы «звезду не поймал». Сказали, где хорошо сыграл, над чем ещё нужно поработать.

Виталий Вишневский — очень опытный хоккеист, который много поиграл и в России, и в НХЛ. И с ним выходить одно удовольствие. Перед каждой сменой он подсказывал, где можно сыграть попроще, ещё в каких-то деталях. И взаимопонимание у нас появилось сразу. Чтобы без сомнений и вопросов попадать в заявку на матч, мне нужно добавить в катании, физических кондициях и броске. Это самые важные вещи, которые нужны, чтобы соответствовать уровню КХЛ", — цитирует Хабарова пресс-служба «Северстали».

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