175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рахимуллин: было страшно впервые сыграть за «Ладу» дома, но переборол себя

26 августа 2017, суббота. 00:52 Хоккей

Нападающий «Лады» Дамир Рахимуллин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в домашнем матче.

«Выиграли за счёт самоотдачи и выполнения тренерских заданий. За то, что бились. Рассчитывал ли выйти сегодня на лёд? Откровенно, 60 процентов — да, 40 — нет. Был готов выйти.

Первая домашняя игра в КХЛ для меня. Страшно было выходить сначала, но переборол себя и начал выполнять то, что умею. Артис Аболс сказал, чтобы я делал то, что умею, и не удалялся.

Матч с „Трактором“ не получился, потому что где-то недоработали и удача была не на нашей стороне. Первая шайба отрикошетила от конька, удалялись много. Может быть, волнение сыграло свою роль», — сказал Рахимуллин в эфире клубного телевидения.

«Лада» дома обыграла «Автомобилист», Бочаров набрал два очка

Вы также можете посмотреть видео на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Лада" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Лада
Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
00:54 Брюле: «Трактор» играл с «Магниткой» на равных, обидное поражение
00:52 Рахимуллин: было страшно впервые сыграть за «Ладу» дома, но переборол себя
00:50 Хабаров: когда дебютировал в КХЛ, самым трудным было не упасть, выходя на лёд
00:29 В. Денисов: минское «Динамо» хочет играть в быстрый агрессивный хоккей
00:28 Кулаков: минское «Динамо» переигрывало «Витязь», но шайба не шла в ворота
00:13 Стрельцов: «Лада» очень хотела победить, в прошлой игре не забили ни одного гола
25 августа 2017, пятница
23:47 Дуайер: Лукашенко выразил поддержку «Динамо», игроки поняли, что надо сражаться
23:45 Белов: игра с минским «Динамо» не была результативной, но держала в напряжении
23:11 Аболс: во втором периоде «Лада» наошибалась, хорошо, Лазушин подчистил
23:08 Крикунов: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке, ещё и сделал пару подарков «Ладе»
23:06 Кузнецов пошутил, что для победы над «Магниткой» «Трактору» не хватило его
22:55 Накладал: в «Словане» весёлые ребята, надеюсь, они найдут свою игру
22:46 Ржига: «Слован» обновился на 80 процентов, уверены, что будем играть лучше
22:44 Кудашов: в атаке «Локомотив» был интересной командой, а оборона настораживает
22:42 Кузьменко: голова кругом от ротации в ЦСКА не идёт, у нас здоровая конкуренция
22:37 Киселевич: во втором периоде ЦСКА ошарашил «Динамо», им было тяжело отыграться
22:36 Дм. Казионов: казалось, «Динамо» может переломить ход игры, но снова пропустили
22:35 Окулов: не могу сказать, что «Динамо» — мой клиент, просто партнёры помогают
22:33 Калинин: во втором периоде СКА упустил инициативу, мало владел шайбой
22:32 Тихонов: на Ковальчука можно положиться, к Олимпиаде он готов
22:31 В. Воробьёв: не смогли дать бой ЦСКА, провал во втором периоде сломал игру
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:27 Шестёркин: СКА и «Йокерит» — две равные команды, нам повезло больше
22:27 Никитин: ЦСКА вальяжно начал, но сумел перестроиться — и преимущество пришло
22:25 Знарок: готовились закрыть Толванена, Зубарев и Войнов не полетят на выезд
22:24 Ялонен: СКА не уступает по уровню командам НХЛ
22:16 Поклонницы Капризова и нарядный волк — в фотообзоре «Динамо» — ЦСКА
22:09 И. Бочаров: ужасные впечатления от дебюта в КХЛ, ведь «Динамо» проиграло
22:08 Гола Семёнова хватило «Витязю» для победы над минским «Динамо»
22:03 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после игры «Динамо» — ЦСКА
21:57 Блум: «Адмирал» делает те же ошибки, что и в межсезонье, надо исправляться
21:52 СКА взял верх над «Йокеритом», Шестёркин оформил «сухарь»
21:50 ЦСКА разгромил «Динамо» в московском дерби, забросив шесть шайб
21:33 Молодёжная сборная России одолела финнов на Турнире четырёх наций
21:29 Дубль Контиолы помог «Локомотиву» одержать крупную победу над «Слованом»
21:03 Вратарь Иван Бочаров дебютировал в КХЛ, заменив Ерёменко в матче с ЦСКА
20:51 Женская сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций
20:40 «Лада» дома обыграла «Автомобилист», Бочаров набрал два очка
20:22 СКА произвёл выстрел из пушки на арене после гола Ковальчука
20:18 Гатиятулин: начало сезона — видно, что у «Трактора» есть нервозность
20:08 И. Воробьёв: «Магнитка» много работает над большинством, нужно время
19:54 Филиппи: у нас с «Трактором» будет много игр, мы послали им правильное сообщение
19:52 Мозякин стал первым игроком, набравшим 600 очков в регулярных чемпионатах КХЛ
19:27 Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»
19:26 «Нью-Джерси» заключил контракт с нападающим Стэффордом на один год и $ 800 тыс.
Все новости RSS
Партнерский контент