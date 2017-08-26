Рахимуллин: было страшно впервые сыграть за «Ладу» дома, но переборол себя

Нападающий «Лады» Дамир Рахимуллин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в домашнем матче.

«Выиграли за счёт самоотдачи и выполнения тренерских заданий. За то, что бились. Рассчитывал ли выйти сегодня на лёд? Откровенно, 60 процентов — да, 40 — нет. Был готов выйти.



Первая домашняя игра в КХЛ для меня. Страшно было выходить сначала, но переборол себя и начал выполнять то, что умею. Артис Аболс сказал, чтобы я делал то, что умею, и не удалялся.



Матч с „Трактором“ не получился, потому что где-то недоработали и удача была не на нашей стороне. Первая шайба отрикошетила от конька, удалялись много. Может быть, волнение сыграло свою роль», — сказал Рахимуллин в эфире клубного телевидения.

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