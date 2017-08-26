Брюле: «Трактор» играл с «Магниткой» на равных, обидное поражение

Нападающий «Трактора» Жильбер Брюле прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2).

«Два удаления за нарушение численного состава, и это стоило нам игры. Но мы играли с «Металлургом» на равных. У нас было несколько классных моментов, у меня лично был очень хороший момент в концовке. Очень обидное поражение.

«Химия» в нашем звене с Полыгаловым и Виделлем может быть лучше, мы ещё привыкаем друг к другу. Вместе мы провели не так много времени. Сложно, когда в одной тройке три игрока разных национальностей. Возникают сложности коммуникации. Мы привыкаем друг к другу, и, думаю, это вопрос времени. Чем больше мы будем играть вместе, тем лучше будем действовать.

За месяц я два раза играл с «Магниткой» за «Трактор» и один раз — за сборную Канады? Каждый раз «Металлург» играл всё лучше, особенно в большинстве и их первое звено. Видно, что они ещё подыскивают игрока, который бы подходил Мозякину и Коваржу. Но уже сейчас, играя против их большинства, сложно концентрироваться на ком-то одном", — цитирует Брюле пресс-служба клуба.