Директор Ночной лиги: будем соответствовать советскому знаку качества

В Москве прошла конференция региональных представителей Ночной Лиги, сообщает официальный сайт организации.



Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от седьмого сезона: «Наступающий сезон мы посвящаем 45-летию Суперсерии-1972. Отдаём должное этому величайшему событию и нашим прославленным ветеранам. Мы красной нитью проведём через наш фестиваль воспоминания о тех событиях и чествование их героев. Образ седьмого сезона Ночной Лиги в целом и его логотип выполнен в ретро-стилистике. Визуально это находит отражение в красно-белых приглушенных цветах в тон формы сборной Советского Союза. В геометрии форм. В минимализме содержания. Эмблему седьмого сезона между собой мы называем «Знак качества». Будем стремиться ему соответствовать!»

Посмотреть видео можно на официальном канале лиги.