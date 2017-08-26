Светлов: объективно говоря, спад «Сочи» был запланирован

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о старте сезона в исполнении хоккейного клуба «Сочи».



«У южан летом сменилась половина состава, пришёл новый тренерский штаб — и, объективно говоря, спад был запланирован. ХК „Сочи“ мало забивал в предсезонных турнирах, но проблема в том, что пока не виден свет и в «регулярке». Во всяком случае, лишь три гола и два очка — в двух домашних матчах против „Куньлуня“ и „Амура“ — отнюдь не лучший результат.



Давайте по линиям. Вратарская в составе амбициозного Барулина, возможности которого знаю по „Атланту“, и Шикина — совсем не слабейшая в Западной конференции. Не вызывает нареканий оборона во главе с Щитовым, Хомицким и Александровым, интересна атака с Уэллмэном, Оделлом, Коллинзом, Лапенковым. В принципе за шестое-седьмое места на Западе южане в нынешнем составе могут сражаться.



Другое дело, что команда очень существенно обновилась и здесь многое будет зависеть от правильного построения игры, от тренерского штаба, его опыта. Будем надеяться, что ХК „Сочи“ начнёт добавлять с каждым матчем и реализует свой потенциал», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

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