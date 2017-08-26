Доминик Кубалик перешёл в «Амбри-Пиотту», и его отправили в аренду в «Пльзень»

Нападающий Доминик Кубалик подписал контракт со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта», информирует официальный сайт команды. Контракт рассчитан на три сезона, но сейчас 22-летний хоккеист отправился в аренду в чешский «Пльзень».



В предыдущих сезонах нападающий также выступал за команду из родного города Пльзень. В её составе Кубалик становился лучшим снайпером Экстралиги, получив в 2016 году бронзовую медаль чешского чемпионата.



Несколько дней назад контракт с Кубаликом расторг «Салават Юлаев» по желанию игрока.

«Салават» расторг контракт с нападающим Кубаликом