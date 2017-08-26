Фисенко: «Торпедо» — боевая команда, «Авангард» должен не уступить в характере

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко поделился ожиданиями от матча с нижегородским «Торпедо».



«Нам необходимо лучше начинать домашние игры, они должны складываться по-другому. Мы должны доминировать, быть энергичнее, свежее соперника. Такого не было в предыдущих матчах, поэтому мы сделали выводы и, думаю, это нам поможет, в частности, против „Торпедо“.



Сегодня на первый план выйдут характер и самоотдача игроков. Все знают, насколько боевая команда „Торпедо“, мы должны не уступить им ни в борьбе, ни в характере, ни в желании. Нужно показать сопернику, что мы хотим победы больше. Нам всем есть ещё в чём прибавить, лучшие наши матчи наверняка ещё впереди», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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