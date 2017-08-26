Х. Карлссон: у «Барыса» нет времени на раскачку, нужно брать больше очков

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон рассказал, что ему нравится играть на домашней арене клуба.



«Если начали с победы и шатаута, значит, команда точно пройдёт в плей-офф? Нет, такого нет. Нельзя в спорте зависеть от примет. Всё зависит только от нас самих. Скажу так: победа на старте, да ещё и без пропущенных шайб, придаёт уверенности команде.



Мы все очень благодарны болельщикам за их эмоции и энергию. На такой арене, да при такой атмосфере играть одно удовольствие. Надеюсь, всё продолжится в том же духе. Нет времени на раскачку, нужно брать как можно больше очков», — цитирует вратаря Today.kz.

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