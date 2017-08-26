Уилсон-мл.: молодёжь «Сан-Хосе» не должна отставать от того же «Питтсбурга»

Директор «Сан-Хосе Шаркс» по хоккейным операциям Дуг Уилсон-младший поделился мнением о развитии молодых игроков.



«Мне бы не хотелось напрямую сравнивать наших ребят с молодёжью „Питтсбурга“, которая уже забивает в НХЛ по 20-30 голов. Но нашим ребятам стоило бы следить за тем, что делают в лиге их сверстники и стараться не отставать. Или во всяком случае использовать их пример для собственной мотивации.



Мало кому в их возрасте выпадает поиграть с центрфорвардами уровня Джо Торнтона или Томаша Хертла. Так что плохой игре не может быть оправданий», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

Звёзды, которым нужно вернуться: Флёри, Копитар и другие. Запад После неудачного прошлого сезона некоторым звёздам НХЛ жизненно необходимо вернуть былое величие. Кто входит в их число на Западе?