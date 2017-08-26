Хасанов: Капризова рассматривает ЦСКА и сборная, на КМ не отказались бы от него

Главный тренер «Красной Армии» Ринат Хасанов прокомментировал победу над «Оцеларжи» (5:1) в полуфинале Кубка мира среди молодёжных команд.



«По ходу турнира у нас все первые периоды тяжёлые, не знаю, с чем связано. Либо с ответственностью, либо с настроем. Любой турнир, любые игры плей-офф – они все важные. Нужно провести достойно финал. Не могу сказать, имеет значение соперник или нет. Соперник – это мы сами, как подойдём к игре, как разберём противника. Не могу не согласиться, что более взрослые игроки, которые имеют много опыта и в своё время в сборных поиграли, дают пользу. Для ЦСКА важен этот турнир после хорошего чемпионата МХЛ, у нас серьёзные задачи.



Кирилла Капризова рассматривает первая команда и сборная, уровень у него другой. Конечно, не отказался бы от него. Знаю его давно, по работе с 1997 годом, с харизмой, с огромным игровым чутьём. Хорошее приобретение клуба», — передаёт слова Хасанова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Молодёжный КМ: «Красная Армия» вышла в финал, ХК «Рига» занял седьмое место