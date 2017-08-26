«Авангард» и «Торпедо» опубликовали составы на матч в Омске

Опубликованы составы омского «Авангарда» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Мартынов — Густафссон, Петерссон — Сундстрём — Эверберг;
Медведев — Осипов, Кугрышев — Фисенко — Пережогин;
Лисов — Березин, Файзуллин — Пьянов — Хохряков;
Меньшиков, Жукенов — Семёнов — Галимов.
«Торпедо»:
Галимов (Лисутин);
Баранцев — Кундратек, Еглич — Дугин — Даугавиньш;
Курбатов — Григорьев, Столяров — Галузин — Паршин;
Мамашев — Потапов, Лазарев — Грачёв — Костицын;
Балдаев — Ермаков, Ураков — Рассказов — Кулемин.
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«Торпедо» увезёт победу из Омска, а «Нефтехимик» Назарова одолеет «Куньлунь» Кинэна. Так считает Павел Панышев.