Брагин: надо определяться с кандидатами на участие в МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги после победы с Финляндией на Турнире четырёх наций (2:1).



«Очень полезный матч. Нам надо определяться с кандидатами на участие в чемпионате мира, так как впереди осталась только ноябрьская серия в Канаде. Чем тяжелее складывается матч, тем тренерскому штабу лучше видно, кто на что способен. У Финляндии домашний турнир, и с учётом вчерашнего поражения хозяев от чехов, предупреждали игроков, что они выйдут с серьёзным настроем. Надо понимать, что финны в этом году являются чемпионами мира среди юниоров – очень сильный соперник. Так и получилось: в первом периоде у Финляндии было преимущество, но в перерыве внесли коррективы, и второй и третий период провели уже более-менее в правильном ключе – сравняли счет, забили в большинстве и добились победы», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.